Bij een scheiding moet voor huisdieren net zo'n omgangsregeling komen als voor kinderen

update Trump op weg naar rechtbank in Washington, hoe gaat het deze keer?

Donald J. Trump kent inmiddels de weg naar de rechtbank. Na eerdere zaken in Miami en New York moet hij vandaag voorkomen in Washington. De voormalige Amerikaanse president wordt vanavond om 22.00 uur (lokale tijd 16.00 uur) verwacht in het federale gerechtsgebouw aan de voet van Capitol Hill.