Bij Gelderse en Brabantse CDA-prominenten klinkt niet alleen maar lof voor Omtzigt: ‘Hij was een einzelgänger’

Ronald Migo, oud-wethouder in Nijmegen die ook acht jaar lid was van het dagelijks bestuur van het CDA, is kritisch over de rol van Omtzigt zelf. ,,Uiteraard is het triest wat Pieter is overkomen, maar hij had meer verantwoordelijkheid kunnen nemen. Hij is een talent maar ook een einzelgänger. Tot de uitgangspunten van het CDA behoren appel en weerklank. Solidariteit en niet je eigen bv leiden. En ik vraag me af waarom hij zoveel energie heeft gestoken in dat memo. Ik denk dan: je bent ziek, je wil bij komen, laat het los.”