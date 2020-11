Bij helikopterontsnapping betrokken student nu verdacht van liquidatie

De Amsterdammer Saifeddine M. (22) is één van de twee verdachten van betrokkenheid bij de liquidatie van crimineel Rachid Kotar (39), op 12 december 2019 bij luxe sportschool Health City in Amstelveen.

M. was op 11 oktober 2017 ook betrokken bij de verijdelde poging crimineel Benaouf A. met een gekaapte helikopter van de binnenplaats van de gevangenis van Roermond te takelen. De tweede verdachte van de uitvoering van de liquidatie van Kotar, Jonathan C. (26), is minder bekend. Hij kwam op 25 augustus in Amsterdam wel al eens in beeld voor vuurwapenbezit.

Saifeddine M. en Jonathan C. staan op donderdag 26 november voor het eerst voor de Amsterdamse rechtbank op een inleidende zitting in hun zaak die pas veel later inhoudelijk zal worden behandeld.

De gepantserde BMW van Kotar

Zijn advocaat Louis de Leon zegt dat Saifeddine M. ontkent betrokken te zijn geweest bij de liquidatie van Kotar, en zich verder voornamelijk op zijn zwijgrecht beroept. Justitie ziet hem als de man die een peilbaken onder de gepantserde BMW van Kotar heeft geplakt (en kort voor de onderwereldmoord heeft verwijderd) zodat de uitvoerders hem konden traceren.

Zijn telefoon zou ook een zendmast hebben aangestraald in de buurt van de woning van Kotar – die ten tijde van de liquidatie net terug was uit Marokko. Volgens raadsman De Leon ‘stelt het strafdossier nog weinig voor’. ,,Politiemensen zeggen hem te herkennen van een still van camerabeelden. Dat is reuze knap, want die still is heel vaag.”

Saifeddine M., ‘Saaf’ in het milieu, leek een vreemde eend in de bijt in de groep van negen verdachten die Benaouf A. met een gekaapte helikopter uit de gevangenis wilden halen – zwaarbewapend en met gebruik van snelle, gestolen bolides. Waar zijn medeverdachten veelal van jongs af aan als criminelen te boek stonden, was hij een hbo-student.

De rechtbank sprak hem vrij omdat hij voornamelijk een kamer had gehuurd in het Eindhovense hotel waar de verdachten voor hun bevrijdingspoging sliepen. Hij kreeg slechts een maand cel voor het bezit van een patroonmagazijn.

Gerechtshof was strenger

Het gerechtshof was in maart dit jaar strenger en gaf hem alsnog 2 jaar cel voor medeplichtigheid aan de verijdelde kaping en het voornemen de voor een liquidatie in Antwerpen veroordeelde ‘Ben’ A. te bevrijden.

M. zat in de snelle BMW met automatische wapens die met de uit Colombia ingevlogen helikopterpiloot in de buurt van de plek vlakbij Weert was waar de reguliere piloot een tussenlanding zou maken en gewapenderhand uit de helikopter zou worden geleid.

Het Openbaar Ministerie had overigens zelfs 6 jaar gevraagd voor ‘het medeplegen’ van dat bevrijdingsplan, maar het gerechtshof vond alleen ‘medeplichtigheid’ bewezen, het helpen van de hoofdrolspelers.

Hieronder de video die kort na de liquidatie van Rachid Kotar werd gemaakt van de plaats delict: