Bij storm de weg op met een lege vrachtwagen moet strafbaar worden

Zo kom je van een koffie-adem af

7:12 Koffie: we kunnen niet zonder. Nederland is kampioen koffie drinken. De meesten van ons beginnen dan ook iedere dag met een kopje zwart goud, waarna we op werk rustig doordrinken. Één nadeel: voor een frisse adem hoef je het niet te doen. Zoek niet langer: wij hebben de tip om van deze koffie-adem af te komen.