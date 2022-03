Bijna 1 april: kunnen we ook lachen om de oorlog? ‘Misschien nu nog wat spannend om er grapjes over te maken’

Dat de 1 aprilgrappen onder de oorlog te lijden hebben, kan humor-onderzoeker Ivo Nieuwenhuis nou niet meteen zeggen. ,,Misschien is het wel wat minder dan anders, maar 1 april is behoorlijk diep geworteld in ons systeem”, zegt de universitair docent Nederlandse letterkunde aan de Nijmeegse Radboud Universiteit. ,,Dat is ook iets wat je in de hele wereld ziet: vaste momenten waarop mensen grappen maken.”



Maar het feit dat er nu op een niet zo heel erg grote afstand een oorlog gaande is en mensen er - door onder meer de komst van vluchtelingen - meer mee bezig zijn dan anders, kan wel een rol spelen in de humor. ,,Het is een beetje dubbel. In het algemeen ontstaat er bij rampen en andere crises wel vaak humor die erover gaat.”