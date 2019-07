Bijna drie uur in de file door werkzaamheden aan de Pleij

videoARNHEM - Veel fileleed op de eerste dag dat de Pleijroute bij Arnhem was afgesloten, vanwege werkzaamheden. Duizenden automobilisten liepen vertraging op, tot soms wel drie uur. Een van hen is verslaggever Janko van Sloten van de Gelderlander. Hij ging net als veel anderen wanhopig op zoek naar een alternatieve route.

Volledig scherm Janko van Sloten staat al uren in de file rond Arnhem oor de wegwerkzaamheden aan de A325. © Videostill Maandagmorgen, 8.15 uur. Vol goede moed stap ik in Huissen m’n auto in, richting de Achterhoek. Pleijroute af en de A12 op, richting Duitsland. Normaal gesproken ben ik na een goed half uur op de redactie in Doetinchem. Deze ochtend niet.



Zoals al weken is aangegeven met lichtkranten, ligt de A325 tussen het GelreDome en het Velperbroekcircuit er uit. De navigatie gaat aan en zegt dat ik het beste via de A15 en A50 kan rijden. Dat zou me ruim een uur kosten en ik ben in een eigenwijze bui. ,,Dat moet sneller kunnen’’, zeg ik hardop.

Eerste poging: de pont

Eerst probeer ik het via de pont. Als je door het Looveer wordt afgezet in de Liemers hoeft je van niks last te hebben. Maar er zijn er meer met die gedachte. Een lange rij remlichten doemt op. Bang voor een half uur vertraging besluit ik daar niet op te wachten. Dan maar door de stad, dacht ik. Had ik toen maar geweten wat me te wachten stond.

Volledig scherm De rij voor de pont bij het Looveer

Ochtend vol fileleed

Via de Ingenieur Molsweg -waar normaal gesproken een file staat om de Pleij op te komen- rijd ik zonder problemen langs de Blue Band Bajes, zo de Huissenseweg op. Daar sluit ik direct achteraan in de rij. Het is 8.25 uur en het begin van een lange ochtend vol fileleed.

Omkeren of volhouden?

Het staat muurvast. Geen enkele beweging. Minutenlang gebeurt er helemaal niks. Dan ineens kan ik een paar meter pakken. Niet omdat het doorrijdt. Maar omdat er mensen zijn die blijkbaar nog minder geduld hebben dan ik; de ruimte die ontstaat wordt gemaakt door automobilisten die hun voertuig op de weg keren.



Even slaat ook bij mij de twijfel toe: doe ik hetzelfde, of houd ik stug vol? Ik kijk in mijn achteruitkijkspiegel en zie dat er alleen maar verkeer bij komt. Gedeelde smart is halve smart: dit moet ik doorstaan. Vooral omdat ik nieuwsgierig ben hoe dit afloopt. Ik bel vast met de redactie om te zeggen dat ik waarschijnlijk een flink stuk later ben.

Frustraties lopen op

De tijd tikt maar langzaam weg in de Huissensestraat. De radio staat aan, ik doe mijn raam open en eet uit verveling maar eens een boterham. Om me heen zie ik de frustraties oplopen. De bestuurder voor me zwaait driftig met zijn armen. Een buschauffeur claxonneert en probeert zo duidelijk te maken dat een ander de rotonde niet moet blokkeren.

Fietsers lachende derde

Tegelijkertijd ervaar ik het als een schrale troost dat je zelfs met het openbaar vervoer niet onder dit verkeersdrama uit komt. Fietsers zijn de lachende derde, zoveel is duidelijk. En hoe moet dit zijn voor de mensen die in deze wijk wonen de komende weken?



Vier boterhammen en wat belletjes met collega's verder, staat de klok op 11.00 uur. Na tweeënhalf uur stil te hebben gestaan rijd ik eindelijk de bocht om richting de John Frostbrug. Vanaf daar rijdt het ook langzaam, maar het rijdt in ieder geval door.



Om 11.52 uur kom ik uiteindelijk aan op de redactie. Morgen maar eens wat minder eigenwijs doen en de aangeraden omleidingsroute nemen.