Bijna duizend klachten op meldpunt vieze lucht: Tips? Laat het weten!

Gökmen Tanis bespuugt eigen advocaat, schreeu­wend afgevoerd uit rechtbank

15:18 Tramschutter Gökmen Tanis heeft vandaag zijn eigen advocaat bespuugd en is schreeuwend afgevoerd uit de rechtszaal. Dat gebeurde nadat zijn advocaat had gezegd dat het gezien de intelligentie van zijn cliënt nodig is de resultaten van het psychiatrische rapport iets rustiger te bespreken. Inmiddels zit de verdachte na een korte onderbreking weer in de zaal. Terwijl nabestaanden het woord voeren staart Tanis lachend voor zich uit. Eerder vandaag hoorde de verdachte de rechter stilzwijgend aan, met een glimlach op zijn gezicht. Op vragen van de rechter stak hij zijn middelvinger op. Ook kwam hij schreeuwend terug de zaal in na de pauze en keek daarbij de nabestaanden lachend aan. Verslaggevers Yelle Tieleman en Peter Koop deden live verslag vanuit de rechtbank in Utrecht. De zitting voor vandaag is klaar, morgen gaat het proces verder.