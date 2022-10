Bijna een op vier vrouwen en 6 procent van de mannen heeft ongewenste seks: ‘Wegkijken kan niet meer’

Toine Lagro-Janssen uit Nijmegen kwam de slachtoffers tegen in haar spreekkamer. Ze richtte het Centrum Seksueel Geweld Gelderland-Zuid en Midden op, dat nu tien jaar bestaat. ‘Wegkijken kan niet meer’ is het thema van een congres, volgende week, dat ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan wordt gehouden.



Het is bijna niet meer voor te stellen. Vijftig jaar geleden leerden psychologen uit het boekje dat incest 1 op de 1,1 miljoen vrouwen overkwam en dat de gevolgen nihil waren. In ongeveer diezelfde tijd begon Toine Lagro-Janssen (1948) als huisarts in Nijmegen. Juist omdat ze een van de eerste vrouwelijke huisartsen was, vertrouwden vrouwen haar toe wat hen was overkomen op gebied van seksueel misbruik en huiselijk geweld.

Volledig scherm Toine Lagro-Janssen, oprichter van het Centrum Seksueel Geweld Gelderland-Zuid en Midden. © Desiré van den Berg

Schrijnende verhalen

,,Dat waren schrijnende verhalen. In de medische wereld werd er nauwelijks aandacht aan besteed. In de jaren 70 pleitte ik ervoor dat seksueel geweld geregistreerd zou worden. Maar in de medische wereld vond men het een te klein probleem om vast te leggen.”

Quote Inmiddels weten we dat 22 procent van de vrouwen en 6 procent van de mannen tussen de 15 en 70 jaar ongewenste seks hebben meegemaakt. Iva Bicanic, Traumapsycholoog

,,Inmiddels weten we dat 22 procent van de vrouwen en 6 procent van de mannen tussen de 15 en 70 jaar ongewenste seks hebben meegemaakt, met penetratie. Dan hebben we het nog niet over ongewenste betastingen”, aldus Iva Bicanic (1972). Zij is traumapsycholoog in Utrecht en initiatiefnemer en directeur van het landelijk Centrum voor Seksueel Geweld (CSG).

