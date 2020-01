Bijna miljoen per jaar voor aanpak criminelen in Gelderland: ‘Verweving boven- en onderwereld is sluipend proces’

Horeca, autobedrijven, schoonheidssalons en telefoniebedrijven zijn gewilde doelen voor criminelen om criminele winsten in de legale bovenwereld wit te wassen.

Bestuurders, ambtenaren (vooral die in kleine gemeenten) worden steeds vaker onder druk gezet. ,,Criminelen maken met illegaal verdiend geld aanspraak op vergunningen, subsidies en overheidsopdrachten onder andere voor het witwassen van geld.”

Sluipend proces

Die verweving van onder- en bovenwereld is volgens de provincie ‘een sluipend proces’. Bedrijven dienen als dekmantel voor criminele activiteiten. Volgens de politie zijn er signalen dat voetbal- en sportclubs criminele sponsors hebben.

Hoe groot het probleem van de ondermijning nu echt is blijkt niet uit het gepresenteerde rapport. Alle 51 gemeenten zijn onder de loep genomen. Per gemeente is vastgesteld hoeveel zij met criminelen te maken die binnendringen in de gewone samenleving. Deze informatie wordt door de provincie niet bekend gemaakt.

Een criminaliteitsvorm als fraude krijgt onvoldoende aandacht, aldus de provincie. Het gaat daarbij om fraude in de zorg, met vastgoed en met uitkeringen. De provincie maakt zich zorgen over uitbuiting van arbeidsmigranten en jongeren. Steeds meer jongeren dienen als ‘geldezel’; criminelen misbruiken hun bankrekening voor foute transacties. In ruil daarvoor vangt de jongere makkelijk geld.

Quote De pillen die op festivals in Amsterdam worden geslikt worden hier gemaakt Oscar Dros, Politiechef

Pillen

Groot probleem, ruim bekend, vormt de drugsindustrie. De politie weet dat er in Gelderland veel synthetische drugs wordt gemaakt. ,,De pillen die op festivals in Amsterdam worden geslikt worden hier gemaakt”, zei politiechef Oscar Dros recent tegen deze krant. Het aantal hennepkwekerijen dat wordt opgerold is maar het topje van de ijsberg.

De provincie beseft dat zij zich niet kan bemoeien met de strafrechtelijke aanpak door politie en justitie. Zij wil door goede voorlichting- en trainingsprogramma’s overheden, maar ook het platteland weerbaar maken tegen de invloed van criminelen.

Bedrijfsterreinen

Op vakantieparken en campings, die vaak worden gebruikt voor illegale bewoning, illegale prostitutie en drugshandel moet meer controle komen. Ook woonwagenkampen dienen nog te veel als vrijplaats voor criminele activiteiten. Dat laatste geldt ook voor bedrijventerreinen. Soms is niet duidelijk welke ondernemingen er zijn gevestigd. Toezicht op bedrijfsterreinen, met name op bedrijfsverzamelgebouwen, ontbreekt. ,,Er wordt niet consequent gehandhaafd op vrijplaatsen en gemeenten zien niet altijd de noodzaak daarvan.”

Quote Er wordt niet consequent gehand­haafd op vrijplaat­sen en gemeenten zien niet altijd de noodzaak daarvan Oscar Dros, Politiechef