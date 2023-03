Doden en tientallen vermisten na aardver­schui­ving in Andesge­berg­te Ecuador

Zeker zeven mensen zijn om het leven gekomen na een aardverschuiving in het dorp Alausi, in het midden van Ecuador. Volgens de laatste berichten van de autoriteiten zijn 23 mensen gewond geraakt en worden nog zo’n vijftig anderen vermist. Op beelden is te zien hoe hulpverleners in het Zuid-Amerikaanse land met hun handen in de modder naar overlevenden zoeken.