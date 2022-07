Bijzondere straattekeningen in Arnhem • Aanslag op oud-premier van Japan • Hijskraan laat lading vallen

Oekraïne LIVE | Oekraïne: president Zelenski bezoekt frontlinie

De Oekraïense president Zelenski heeft een bezoek aan de frontlinies van zijn land gebracht waar hij zich liet bijpraten over de stand van zaken. Ondertussen daagt de Russische president Vladimir Poetin het Westen uit door te zeggen dat als het Rusland ‘op het slagveld wil verslaan, het dat vooral moet proberen’. Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne.

17:41