Billy over Utopia: Het is allemaal echt

Je bent tussendoor in de ‘normale’ wereld geweest. Welke ervaringen heb je meegenomen?

,,Omdat je zo intens met zoveel verschillende soorten mensen op zo’n klein oppervlak hebt geleefd krijg je vele meer inzicht, mensenkennis en een betere omgang met anderen.”



Je kreeg twee keer een relatie met een Utopiaan. Hoe kijk je daarop terug?

,,Het is ook de aantrekkingskracht van Utopia: het is allemaal echt. Echte mensen, echte emoties, dus ook echte gevoelens. Je wordt dus ook verliefd. En dat is niet altijd makkelijk. Over de liefde heb ik de grootste les geleerd.”



En die is?

,,Dat je geluk eerst bij jezelf moet zoeken en niet bij een ander. Ieder mens wil genegenheid, intimiteit, maar ik denk dat je eerst gelukkig moet zijn met jezelf. Ik heb nu ook een duidelijke afspraak met mezelf: geen liefdes meer voor mij meer in Utopia. Op Jessie was ik goed verkikkerd. Dat moet ik nog verwerken. Het bevalt me goed om in m’n eentje te zijn. Ik voel me heel sterk.”



Waarom keerde je vorig zomer terug in huis?

,,Om dingen met Ruud (haar eerste Utopia-vriendje, red.) af te sluiten. Hij verdiende het om publiekelijk mijn excuses te krijgen. Daarnaast: het was niet af. Ik heb nog veel te leren en wil Utopia achter met een goed gevoel, of dat nu nog een jaar of drie jaar is.”



Wat hoop je uiteindelijk bereiken?

,,Als het avontuur ten einde is? Ik zou televisiewerk heel leuk vinden – voor of achter de schermen - maar ik realiseer me goed dat die vijver ontzettend groot is. Daarom is het belangrijk mijn visitekaartje af te geven.”