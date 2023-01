Binnenkijken bij een bekend verlaten huisje • Van plan een huis te kopen? Goed nieuws!

Oorlog Oekraïne LIVE | Rusland brengt nog meer troepen naar Soledar: ‘Ze lopen over hun eigen lijken’

De Russische Wagner-groep claimt de dood van één van de twee vermiste Britse vrijwilligers in Oost-Oekraïne. Andrew Bagshaw (48) en Christopher Parry (28) waren in het gebied als hulpverlener en om burgers te evacueren. Ze zijn sinds enkele dagen vermist in de regio Donetsk. Ondertussen wordt het slagveld in Soledar groter en groter, nu de Russen nieuwe leger-eenheden naar het dorpje brengen. Volg alle ontwikkelingen van de oorlog in ons liveblog hieronder.

19:09