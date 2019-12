Bioloog Gerrit Jansen: ‘De huiskat hoort niet in de vrije natuur, maar binnen’

OpinieANGEREN - De miljoenen katten in ons land doden meer vogels, kleine zoogdieren, reptielen en amfibieën dan alle vossen, eksters, reigers, roofvogels en uilen samen. Dat heeft met natuur niets te maken: katten moeten huisdier zijn. Daarvoor pleit huisbioloog Gerrit Jansen, die wekelijks een natuurpagina heeft in deze krant.

Afgelopen woensdag kreeg ik een telefoontje van een lezer van de natuurpagina: 'Of ik het kattenverhaal op de radio had gehoord?' Nee, maar ik had wel het verhaal van de twee juristen van Tilburg Universiteit in Trouw gelezen.

Ophokplicht

De juristen menen dat katteneigenaren in overtreding zijn als ze de kat buiten los laten lopen. Volgens de onderzoekers is een kat zonder toezicht buiten laten lopen in strijd met Europese regels. De beller was in eerste instantie hoogst verbolgen over wat 'wetenschappers' nu weer hadden bedacht! Ik heb hem even laten uitrazen, waarna ik hem vertelde dat deze visie op de huiskat mij wel aansprak.