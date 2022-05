Birgit krijgt vreselijke diagnose bij vruchtbaarheidsbehandeling: eierstokkanker

Kunsthisto­ri­ca Mary ‘Sis’ van Rossem (77) overleden

De Nederlandse kunsthistorica en presentatrice Mary van Rossem is woensdag op 77-jarige leeftijd overleden. Dat heeft de familie van Van Rossem vrijdagavond bekendgemaakt via een in memoriam op de website van het magazine Maarten!. Mary, die Sis genoemd werd, overleed twee dagen nadat ze vanwege een val in haar woning in een Utrechts ziekenhuis werd opgenomen.

