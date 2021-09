Bistro De Olliemölle uit Borculo heeft het beste terras van Gelderland

Misset Horeca, vakblad voor de horecabranche, brengt ieder jaar de Terras Top 100 uit. Het verspreidingsgebied van de Gelderlander is vertegenwoordigd in de lijst met zes terrassen. Op de hoogste plek staat dus het terras van Bistro De Olliemölle. Op de dertiende plek staat het terras van ’t Hoogstraatje in Nijmegen.



Verder in de Top 100 Jan & Jan in Didam, Eet-Lokaal in Zevenaar, De Vorst in Dinxperlo en Beneman in Vragender. Brasa in Purmerend mag zich het beste terras van Nederland noemen.



Jan & Jan is met de 24e plek het best genoteerde terras in de Liemers. ,,De Terras Top 100 is geen doel op zich maar een mooie bevestiging dat wij met elkaar op de goede weg zijn. Ik ben enorm trots op het team dat we een plaats hebben weten te bemachtigen”, zegt Geerte Gesthuizen, eigenaar van Jan & Jan.