Björn Kuipers was nog coulant voor ‘verwende kleuters’ van Paris St. Germain

OLDENZAAL - Als hij zijn internationale badge heeft afgedaan, zal Björn Kuipers misschien ooit zijn verhaal over dat ‘hete avondje Manchester’ toevertrouwen aan de buitenwacht. Scheidsrechters mogen na afloop van de UEFA immers niets zeggen over hun gefloten wedstrijden. Voor de Oldenzaalse arbiter zit er nu dus niet anders op dan te zwijgen, te midden van een Frans spervuur van kritiek.

Zijn ontbijt in het hotel in Manchester zal er woensdagochtend niet minder om hebben gesmaakt. De gelouterde Kuipers laat zich tijdens zijn laatste maanden als internationaal scheidsrechter niet zo snel gek maken. Hij is ook wel wat gewend. Na de verhitte achtste finales tussen Juventus en Porto, was de Turijnse pers woedend op hem en nu gingen de spelers van Paris St. Germain op hem los na de uitschakeling in de halve finales tegen Manchester City.

Volgens Ander Herrera en Marco Verratti van de Franse ploeg zou Kuipers tijdens de wedstrijd ‘fuck you’ en ‘fuck-off’ naar de spelers van de Franse ploeg hebben geroepen. Trainer Mauricio Pochettino sloot zich naderhand aan bij zijn opgewonden standjes. Hij stelde voor, dat de UEFA een onderzoek gaat instellen naar het gedrag van de Twentse arbiter.

Volledig scherm Angel Di Maria (L) heeft de rode kaart gekregen van Björn Kuipers, maar is het daar duidelijk niet mee eens. © EPA

Weinig kans van slagen

Dat verzoek heeft weinig kans van slagen. Sterker: als de UEFA het duel van dinsdagavond nog eens onder de loep gaat nemen, dan is de kans groot dat Paris St. Germain moet boeten vanwege het wangedrag van de spelers en de trainer. Die laatste kwam na afloop het veld op om Kuipers de les te lezen.

En uiteraard stond de Braziliaanse wereldster Neymar ook verschillende keren voor de neus van Kuipers. Die twee hebben een geschiedenis met elkaar sinds het WK in Rusland van 2018, toen Kuipers het duel tussen Brazilië en Costa Rica floot. Tijdens die wedstrijd sprak Kuipers Neymar meerdere keren vermanend toe, omdat de Braziliaan zich flink aanstelde. Later zou Kuipers op televisie bij ‘Op1’ zeggen dat hij en Neymar nooit vrienden zullen worden.

Slechte verliezers

Buiten Frankrijk was er tijdens en na de wedstrijd vooral ergernis over het ‘gejank, het gezeur, geklaag en geschop’ van Paris St Germain. De spelers gedroegen zich als een stel verwende kinderen. ‘Wat een slechte verliezers’, zo was de teneur dinsdagavond op vele kanalen.

Volledig scherm Gedoe, gemekker, getrek en gezeur: Björn Kuipers had zijn handen vol aan. © REUTERS

Was Kuipers onfeilbaar?

Kuipers moest vol aan de bak om de regie te houden te midden van de storm om hem heen. Dat lukte hem in grote delen van de wedstrijd zonder problemen. Viel hem dan niets te verwijten dinsdagavond? Natuurlijk was hij niet onfeilbaar. Al vroeg in de wedstrijd draaide hij op aanwijzen van de VAR Pol van Boekel een strafschop voor Paris St. Germain terug, omdat de bal niet op een arm maar op een schouder was beland. Die correctie was juist.

De vlam sloeg in de pan toen Angel Di Maria zich in de tweede helft liet provoceren door City-aanvoerder Fernandinho. De Argentijn ging op de tenen van zijn tegenstander staan, die theatraal naar de grond ging. Op de rode kaart voor Di Maria viel niets af te dingen, maar Kuipers verzuimde de zuigende Fernandinho een gele kaart te geven.

Waas voor de ogen

Vanaf dat moment speelden de Parijzenaars met een rode waas voor de ogen. Kuipers spaarde het bloedzuigertje Verratti, die opzichtig solliciteerde naar een tweede gele kaart en hij was opmerkelijk coulant na schandalige overtredingen van Kimpembe en Danilo. Bij die twee aanslagen mocht Paris St. Germain Kuipers dankbaar zijn. Van invloed op het resultaat was dat verder niet, want het oppermachtige City leidde op dat moment al met 2-0, nadat het de eerste wedstrijd in Parijs al met 2-1 had gewonnen.

Roelof Luinge

Het Parijse theater was dan ook volledig misplaatst. Niemand van de spelers keek in de spiegel. Ja, om het haar goed te doen, maar niet om te kijken naar de eigen rol. De kritiek op Kuipers was vooral een afleidingsmanoeuvre voor het eigen falen. En dan zeuren dat een scheidsrechter in het heetst van de strijd een keer ‘fuck you’of ‘fuck off’ zou hebben gezegd... Hoe klein kunnen grote spelers zijn. Het is maar goed dat de Parijse voetballers nooit Roelof Luinge als scheidsrechter zijn tegengekomen.