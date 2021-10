Blijkbaar hebben we behoefte aan kalmerende huiselijkheid

Ook nog nooit gezien, maar ik weet dat er een spelprogramma is waarin kandidaten met Lego in de weer zijn. En dan heb je natuurlijk de bakcompetitie. Heb ik weleens naar gekeken en daar werd ik zo rustig van dat het me daarna moeite kostte tot iets anders te komen dan te mijmeren over taarten in alle denkbare vormen.



Veel kalmerende huiselijkheid is het. Blijkbaar hebben we daar behoefte aan, meer dan bezig te zijn met gedachten over alles om ons heen. Ik zeg niet dat het erg is, er zijn bovendien actualiteitenprogramma’s die ons scherp houden, maar het valt op, dat wel, die wat kinderlijke kneuterigheid met Lego en speelgoedtreintjes.