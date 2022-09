‘Bloesjes-gate’ in Renkum: Hoe een al dan niet goed gehoorde opmerking over kleding leidt tot een politieke rel van jewelste

Het is maandagavond 16 mei als Gemeentebelangen bijeen is in de woning van raadslid Frank Huizinga. De sfeer is opperbest, want ‘GB’ is bij de raadsverkiezingen van maart veruit de grootste geworden in Renkum met 8 van de 23 raadszetels. En een wethouderspost ligt in het verschiet.



Het besluit om de Partij Renkumse Dorpen en Gemeentebelangen Renkum te laten fuseren tot één sterke lokale partij was een goede zet. Daar is iedereen het deze avond over eens. Het fractieberaad is al ten einde als in de keuken wordt nagepraat.