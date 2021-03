Bloot in een kinderprogramma moet kunnen

Cees Bol sprint, wint en schreeuwt: ‘Het heeft geen zin om in een hoekje te gaan janken’

8 maart Cees Bol (25) won met machtsvertoon de tweede rit in Parijs-Nice. In een massasprint voor wereldtoppers als Sam Bennett, Michael Matthews en Pascal Ackermann. Zijn tweede zege op World-Tourniveau. Over de ontlading, zijn vorm en het komende wielerjaar.