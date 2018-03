De - semi-autobiografische - roman Morgan, een liefde van Zutphenaar Bas Steman is een groot succes. Het boek, dat medio februari uitkwam, is reeds toe aan zijn vierde druk. Stemans tweede roman handelt over een reïncarnatie-achtige ervaring van van de Zutphenaar die hem leidt naar de tragische liefdesgeschiedenis van een Engelse parachutist uit de Tweede Wereldoorlog.

Uitgeverij Nieuw Amsterdam geeft geen oplagecijfers vrij, maar volgens Steman zijn er 'in elk geval duizenden' exemplaren van Morgan, een liefde over de toonbank gegaan. Het boek wordt reeds aangemerkt als 'bestseller'. Steman: ,,In vier weken tijd zijn van 'Morgan' meer exemplaren verkocht dan van mijn debuut De Aankomst in vier jaar! Het boek loopt ongelooflijk goed.''

Happening

Steman is zijn boek in den lande volop aan het promoten en toelichten. In april bespreekt hij de bestseller in Zutphen en omgeving. Het meest kijkt Steman uit naar een speciale avond op 19 april in de Zutphense bibliotheek, dat de happening samen met boekhandel Van Someren & Ten Bosch organiseert. De Zutphenaar wordt dan door plaatsgenote en zangeres Marlies Claasen diepgaand geïnterviewd over Morgan, een liefde. Claasen presenteert de avond eveneens.