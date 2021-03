Boer Cardol is enorm trots op pasgeboren lammetjeszesling: ‘Dit maak je misschien nooit meer mee’

KNVB pessimis­tisch over publiek bij bekerfina­le: ‘Versoepe­lin­gen nodig’

15:53 De kans op publiek bij de bekerfinale tussen Vitesse en Ajax op 18 april in de Kuip is en blijft nihil. Ook een verplaatsing van de eindstrijd, waar trainer Erik ten Hag op zinspeelde om supporters van beide clubs eventueel te kunnen verwelkomen, is volgens de KNVB nauwelijks mogelijk. ,,Er is heel beperkt ruimte en dat biedt ook geen garanties.”