Boer Edwin wil koe Nannie redden, maar belandt dan in een wolk chloorgas: ‘Dur uut!’

Afgetrapte zijspie­gels of krassen in de lak: autovernie­lin­gen in Gelderland afgelopen 10 jaar gehalveerd

Goed nieuws voor autobezitters in Gelderland: In vergelijking met andere provincies hebben zij minder vaak te maken met afgetrapte zijspiegels of krassen in de lak. Dat blijkt uit een analyse van verzekeringsvergelijking Slimster die het aantal geregistreerde autovernielingen van de afgelopen tien jaar in kaart heeft gebracht.

15:39