Boer kijkt uit naar 15 mei: de dag dat de plantjes naar buiten mogen

Boer kijkt nu uit naar 15 mei: de dag dat de plantjes naar buiten mogen; de nachtvorst is dan officieel voorbij. Ik maak uit gesprekken op, die Boer voert met andere moestuiniers, dat er een leven is vóór de ijsheiligen en na de ijsheiligen.



Tot de ijsheiligen is Boer druk in zijn nieuwe kas: hij monteerde er raampjes in die vanzelf opengaan als het 20 graden wordt en dicht als het afkoelt. Een vriendin bracht bakken waar Boer tomaten in kan verbouwen, nadat ze zag dat hij een tomatenplant in dezelfde pot zette als vorig jaar: ,,Je moet de grond elk jaar vervangen. Tomaten horen bij de nachtschade net als de aardappel én ze zijn gevoelig voor vocht.’’



We wisten door de koeien dat je een goede voedselopbrengst niet cadeau krijgt. Je moet er dagelijks mee bezig zijn. We vergaten de aardbeien een dag water te geven: de plant is verschrompeld.