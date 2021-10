Boerderij Ruinerwold bijna veilig verklaard voor nieuwe bewoner

De boerderij werd bekend als de schuilplaats van vader Gerrit Jan van D., die er negen jaar lang in totale afzondering woonde met zes van zijn kinderen.



De eigenaar van de boerderij, Klaas Rooze, is klaar om het pand aan een nieuwe bewoner te verhuren, maar het pand is nog niet goedgekeurd voor bewoning. Daarom verblijft de nieuwe bewoner momenteel nog in een caravan dichtbij de boerderij.



De boerderij is volgens de gemeente niet brandveilig, vanwege problemen met de elektriciteit. Daarnaast was er geen omgevingsvergunning voor het pand, wat betekent dat verbouwingen in eerdere jaren illegaal zijn uitgevoerd en niet aan bouwvoorschriften voldoen.