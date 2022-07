Boeren blokkeren distributiecentra Geldermalsen en Oosterhout; ook oprit A73 dicht

MET VIDEOGELDERMALSEN - Boeren werpen maandagochtend blokkades op bij diverse distributiecentra in de regio. Zij staan in ieder geval bij Park 15 in Oosterhout, nabij Nijmegen, én het distributiecentrum van Albert Heijn in Geldermalsen. Ook is de oprit naar de A73 in Cuijk geblokkeerd.