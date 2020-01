Boeren boos om openbaarmaking fosfaatrechten: ‘Kunnen dierenactivisten mooi een selectie maken’

Vandaag kregen melkveehouders een brief waarin de openbaarmaking wordt aangekondigd. Onder het kopje ‘vogelvrij’ heeft John Spithoven uit Maurik de brief gepubliceerd op een internetforum voor boeren. ,,Ik vind dit echt knap grensoverschrijdend. Boeren hebben ook recht op privacy. Ze gooien al onze gegevens op straat. Ook mensen die tegenstanders zijn van de dierhouderij kunnen die gegevens nu zo inzien.”

Cynisch

In de brief legt de RVO (de Rijksdienst voor ondernemend Nederland) uit dat de staat met het openbaar maken tegemoet komt aan afspraken die in de meststoffenwet staan. Bezwaar maken is niet mogelijk staat in de brief. Volgende week woensdag wordt alles gepubliceerd.