Boeren en bouwers trekken naar Den Haag voor protest tegen koeiendieet

ARNHEM/NIJKERK - Actievoerders van Farmers Defence Force en de Stichting Bouw in Verzet zijn in trekkers en andere voertuigen onderweg naar Den Haag om te protesteren tegen de maatregel van landbouwminister Carola Schouten om het eiwit in voer voor koeien te beperken. Met die maatregel wil Schouten de stikstofuitstoot temperen vanaf september tot het einde van dit jaar.

De Tweede Kamer vergadert vanavond om 22.20 uur over de kwestie.



Mark van den Oever van Farmers Defence Force rekent erop dat Den Haag in de loop van de avond vol loopt. ,,Ons bestuur rijdt apart van de rest. We hebben geen idee hoeveel het er zullen zijn. Regionaal komt er ook actie op gang. Van de Stichting Bouw in Verzet verwachten we zo'n 350 trekkers.



In Groningen ook een grote actie gaande. Het is niet centraal georganiseerd, zoals anders. In de loop van de avond gaan we kijken of we op de publieke tribune van de Tweede Kamer kunnen komen om op die manier onze stem te laten horen.”

SGP: Plan moet van tafel

De actievoerders hebben de hoop gericht op de regeringspartijen VVD en CDA die zich kritisch hebben opgesteld tegenover de voermaatregel. De SGP vindt dat het hele plan van tafel moet en pleit voor maatwerk voor de boeren.



Bart Kemp, bestuurder van Agractie, riep de boeren vandaag op om te wachten met protesten in Den Haag. Hij hoopt dat de politiek in het laatste debat vanavond over de maatregel de boeren tegemoet komt. Agractie is ervan overtuigd dat beperking van de eiwitten de gezondheid van de koeien in gevaar brengt.

Wat weegt zwaarder?

In een verklaring stelt Agractie dat Kamerleden dat ook beseffen en in alle rust hun afweging moeten kunnen maken. 'Wat weegt zwaarder? De gezondheid van onze dieren of een juridische stikstofwerkelijkheid? Agractie Nederland wil de politiek deze ruimte geven, en dit niet onder druk zetten door trekkers en demonstrerende boeren in Den Haag. Wij weten namelijk dat een aantal partijen twijfelen en onder druk zullen afhaken. We rekenen erop dat een ieder hierin zijn verantwoordelijkheid kent en niet al vanavond naar Den Haag zal gaan.’

Morgen begint het reces

Van den Oever vindt het te laat om morgen pas in actie te komen als het besluit is gevallen. ,,Dan is de hele kamer op reces en is er niemand meer in Den Haag. Dat reces duurt tot 30 augustus en op 1 september gaat de voermaatregel in.”



Hij hoopt dat de motie van de SGP wordt aangenomen. Op weer een oproep van Kamerleden om opnieuw te gaan praten zonder een verplichting richting minister gelooft hij niet. ,,Dat wordt het waarschijnlijk een afleidingsmanoeuvre van het kabinet, zoals we dat de vorige keer ook hebben gezien, om alle boeren in slaap te sussen. Met een gesprekje met het landbouwcollectief dat op niks uitloopt.”



Het debat is aangevraagd door SGP‘er Roelof Bisschop.