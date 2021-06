Boeren in de knel zoeken nieuwe weg om toch fosfaatrechten te krijgen: was er onrechtmatige staatssteun?

Een groep boeren die in de problemen is gekomen door het fosfaatrechtenstelsel gooit de strijd tegen de minister van Landbouw over een andere boeg. Met een nieuwe stichting hopen ze via Brussel te bewijzen dat de regels voor staatssteun zijn overtreden. Dat zou betekenen dat zij extra rechten zouden kunnen krijgen.

Honderden melkveehouders, waarvan velen uit deze regio, kwamen in 2018 in de knel toen de overheid één datum aanwees voor het verstrekken van gratis fosfaatrechten per dier: 2 juli 2015.



Een boer die op dat moment een nieuwe stal aan het bouwen was of om een andere reden tijdelijk weinig dieren had, kwam direct in de problemen. Zij moeten dure rechten bijkopen om de stal vol te laten staan.

Was er voldoende informatie in Brussel?

Al jarenlang procederen melkveehouders tegen de staat en in Europa om toch fosfaatrechten voor hun bedrijf te krijgen. Tot nu toe vangt vrijwel elke boer bot bij de rechter. Ook de minister wil geen regeling voor knelgevallen optuigen.



En dus gooien boeren, verzameld in de Stichting Fosfaatknelgevallen, het nu over een andere boeg. Zij willen aantonen dat de Nederlandse staat foutieve informatie heeft aangeleverd bij de Europese Commissie die de regeling van fosfaatrechten goedkeurde.



Nederland verleende per ongeluk fosfaatrechten aan boeren die er helemaal geen recht op hadden, zoals vleesveehouders. Advocaat Eric Janssen vermoedt dat Nederland dit vooraf niet goed gemeld heeft aan de Europese Commissie. ,,Als wij dat kunnen bewijzen, is staatssteun verleend aan bedrijven die dat niet verdienen. In dat geval komen er hopelijk fosfaatrechten beschikbaar voor boeren die ze nu ten onrechte niet hebben gekregen.”

Minister wil informatie niet geven

Janssen is een van de advocaten die een juridische procedure start om inzicht te krijgen in de stukken die Nederland aan Brussel gaf. ,,Tot nu toe heeft de minister geweigerd deze informatie te geven. Dus moeten we dit nu via een rechtsgang afdwingen”, zegt Janssen. De procedure kan mogelijk jaren duren.



Janssen hoopt toch dat deze weg lucht brengt voor de zo geplaagde melkveehouders. ,,Tot nu toe hebben de meeste advocaten het van een andere kant aangevlogen. We hopen dat het beroep op onjuiste staatssteun wel slaagt.”

Ook in tweede Kamer staat het op agenda

Een van de advocaten die tot nu toe heel actief was in dit dossier, is de in Wageningen gevestigde Jacoline Kroon. Ze is blij met de rechtsgang van de nieuwe stichting. ,,Maar dat is ook een zaak van lange adem.”



Kroon heeft haar hoop zelf op de politiek gevestigd. Volgende week spreekt de Tweede Kamer nog eens over de boeren die in de problemen zijn gekomen. Sommige politici willen graag dat er voor hen een uitzondering wordt gemaakt.



,,Maar als er een ontheffing komt, betekent dat ook dat er meer dieren komen”, zegt Kroon. ,,Vanwege het stikstofprobleem zien veel partijen dit niet zitten. Zelf denk ik dan: de natuur is belangrijk, maar de belangen van de mensen zijn dat ook.”

