Boeren in grensstreek: andere regels, maar in beide landen zorgen

MILLINGEN - Tom Coerwinkel (29) en Stephan van de Sand (31) zijn twee jonge boeren aan weerszijden van de grens, die het bedrijf van hun vader en grootvader voortzetten. Ze maken zich allebei grote zorgen over de ontwikkelingen in de agrarische sector en het beleid van de regering. In Nederland en in Duitsland. ,,Over twintig jaar is de helft van de huidige boerenbedrijven gestopt”, voorspelt Coerwinkel.