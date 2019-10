Boeren leggen eis neer bij provincie: trek stikstofregels in

Twentse agente door winkeldief hersen­schud­ding geslagen

12:18 BORNE - Een Twentse agente is in het weekeind ernstig mishandeld door een winkeldief, die zij betrapte op het stelen van babyvoeding. Haar man en kind waren er getuigen van dat zij zware klappen kreeg. Ook haar man, die haar te hulp wilde schieten, werd geslagen. De dader is nog voortvluchtig.