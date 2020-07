Boeren massaal naar het Malieveld

DEN HAAG - De boeren trekken vrijdag massaal naar het Malieveld in Den Haag om te protesteren tegen het verplichte voederdieet dat de regering hen voor de koeien wil opleggen om te komen tot stikstofreductie. Belangenorganisatie Agractie constateerde omstreeks 0.30 uur vannacht dat het debat met landbouwminister Schouten van afgelopen nacht in de Tweede Kamer te weinig had opgeleverd.

‘De uitkomst van het debat nog niet duidelijk’, stelde Ronne Smonders van Agractie in een verklaring. ‘Er zijn bewegingen in de goede richting, maar het is nog erg vaag en onduidelijk op dit moment. Wij vragen ons ernstig af of dit een werkbaar resultaat gaat opleveren voor de boeren.’



De boeten vrezen dat de eiwitreductie de koeien ziek zal maken. Inmiddels zijn al vele groepen boeren onderweg naar het Malieveld en zijn de’voorbereidingen voor een actie geregeld.’



De organisatie roept de boeren om 'massaal met trekker, trein en auto naar het Malieveld te komen om te laten zien dat wij niet laten sollen met de gezondheid van onze dieren. We realiseren ons dat het voor velen weer een flinke belasting is om met de trekker naar Den Haag te komen. Daarom is het ook prima om met de auto of het OV te komen.'

Veel boeren al in Den Haag

Veel boeren zijn al in Den Haag. Ze trokken donderdagavond vanuit alle delen van het land naar de hofstad om alvast hun stem te laten horen. In Groningen werden ze tegen gehouden.



SGP’er Roelof Bisschop betoogde vannacht dat de voermaatregel van tafel moet. ,,We polderen ons suf als het om stikstof gaat maar de boer moet het gelag betalen.” Hij opperde dat de lockdown als gevolg van corona meer ruimte zal geven in de stikstofreductie. Volgens minister is dat zeer beperkt. SP-er Frank Futselaar noemde Bisschop in het debat terloops de Che Guevara van de melkveehouderij.

Geen twee systemen naast elkaar

Jaco Geurts van het CDA is voorstander van het doorrekenen van de alternatieve voedsel rantsoenering met maatwerk in de eiwitten zoals voorgesteld door de boeren in vergelijking met de maatregel van minister Schouten. Volgens de minister zal dit alleen kunnen als dat doorberekenen zeer weinig tijd kost.



Schouten benadrukt dat het voorgestelde rantsoen gegarandeerd tot resultaat moet leiden in beperking van stikstof. Ze voelt niets voor twee systemen naast elkaar, met duizenden aparte contracten met afspraken voor de boer.