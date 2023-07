Boeren met 70 trekkers naar gemeentehuis: ‘CDA, stuur dit kabinet naar huis’

Oorlog Oekraïne LIVE | Zelensky: ‘Oorlog niet voorbij zolang we Krim niet terug hebben’, Wagnerbaas laat van zich horen

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft gezegd dat de oorlog in zijn land niet voorbij zal zijn zolang schiereiland de Krim door de Russen wordt bezet. Hij liet dat maandag weten in een interview met CNN dat later zal worden uitgezonden. ,,We kunnen ons Oekraïne niet voorstellen zonder de Krim.’’ Lees hieronder alle ontwikkelingen over de oorlog in Oekraïne en de situatie in Rusland.