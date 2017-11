Boeren moeten vaart maken met weghalen asbest

Dat blijkt uit gegevens van beide provincies, die miljoenen steken in de versnelling van de sanering. Asbestdaken zijn per 1 januari 2024 verboden, omdat loskomende vezels longkanker kunnen veroorzaken.

Noodplan

Landbouworganisaties als LTO Noord dringen aan op een noodplan van de overheid. In Nederland ligt nog 90 miljoen vierkante meter asbestdak op boerenschuren. De sanering daarvan kost 2,5 miljard euro. Volgens LTO Noord kunnen boeren dat bedrag niet opbrengen. Overijssel wil ook aandacht voor asbestdaken op kleinere schuren, waar geen subsidie voor is of een goedkoop vervangend zonnepanelendak.

In Gelderland ligt voor 14,2 miljoen vierkante meter aan asbesthoudende daken op gebouwen, in Overijssel bijna 10 miljoen. De meeste asbestdaken liggen op boerenschuren: in Gelderland 9 miljoen vierkante meter ofwel 1.800 voetbalvelden, in Overijssel 7 miljoen vierkante meter, goed voor 1400 voetbalvelden. In Flevoland is het probleem kleiner, maar ook daar staan boerenschuren met asbestdaken. Met een subsidie voor het vervangen van asbestdaken door een dak met zonnepanelen verdween 100.000 vierkante meter aan asbestdak.