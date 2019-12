Boeren ondersteunen dj’s 3FM tijdens wandelestafette voor Serious Request

3FM vraagt met de estafette aandacht voor slachtoffers van mensenhandel. ‘De Nederlandse boeren sympathiseren met een doel waarin wordt opgekomen voor kwetsbare groepen mensen’, meldt Agractie. ‘Daarom ondersteunen we de wandeltocht met meerijdende, versierde trekkers.’

Zaterdag is deze regio aan de beurt. De boeren staan zaterdag om 01.00 uur op de Markt in Grave. Van daaruit trekken ze naar Plein 1944 in Nijmegen, waar ze rond 07.00 uur te zien zijn. De Korenmarkt in Arnhem kan om 13.00 uur een bezoek van de versierde trekkers verwachten. De dag wordt afgesloten op het Callunaplein in Dieren, rond 18.30 uur.

Estafettevorm

Voor de inzamelingsactie ‘Serious Request: The Lifeline’ lopen drie dj-teams 500 kilometer in estafettevorm van Goes naar Groningen. Ondertussen maken ze live een radioshow en bezoeken ze acties van luisteraars. Anders dan vorig jaar is er maar één wandelroute. Ook kunnen belangstellenden dit jaar een of meerdere estafettes meelopen.



Onderweg kan er onder meer gedoneerd worden in collectebussen op de rug van de dj’s, ook kunnen luisteraars nog steeds plaatjes aanvragen. Als alles volgens planning verloopt, komen de dj’s op kerstavond aan op de Ossenmarkt in Groningen. Daar zijn ook optredens van Snelle, Naaz, Blanks, Merol en Roxeanne Hazes.

