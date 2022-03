Boeren opgelet: te veel betaalde accijns met terugwerkende kracht op te vragen

Wat Eten We Vandaag: rijkgevul­de frittata met groenten

Frittata is een groentegerecht uit de Italiaanse keuken. Het is ideaal om voedselverspilling te voorkomen, want een frittata leent zich perfect voor kliekjes. Heb je nog wat groenten over? Voeg ze gerust toe en maak je eigen variant op dit recept.

10:00