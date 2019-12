Boeren razendsnel in beroep tegen ‘verbod acties’ bij distributiecentra van supermarkten

Wint Nijmeegse Floor een Oscar voor haar liefdes­film over autisme?

10:23 NIJMEGEN - De animatiefilm Mind my mind van de Nijmeegse regisseur Floor Adams is een stap dichter bij het winnen van een Oscar. Het liefdesverhaal over een man met autisme is opgenomen in de shortlist in de categorie Korte Animatiefilm.