Boeren strijden door tegen openbaar maken van gegevens: nu via de rechtbank

,,We vinden het heel ernstig dat deze informatie gedeeld wordt’’, sprak Marion Logtenberg uit Baak woensdagmiddag tegen de rechter. Namens de Nederlandse Melkveehouders Vakbond wil ze voorkomen dat het ministerie op korte termijn de dieraantallen per adres in Gelderland vrijgeeft aan Omroep Gelderland. De minister heeft dit toegezegd, maar nog niet gedaan.

Protest voor de deur

Eerst protesteerde Logtenberg voor de deur van de omroep, nu probeert ze het via de rechter. ,,Dit zorgt voor heel veel onrust bij de familiebedrijven. Het adres van de boerderij is vrijwel altijd ook het privéadres. We vrezen dat deze gegevens misbruikt gaan worden. We vinden het als samenleving heel erg als er iemand met een fakkel loopt bij een woonadres van een minister, maar bij de boer lopen nu al allerlei toezichthouders zomaar naar binnen. Wij vrezen dat er straks ook allerlei actievoerders boeren op kunnen zoeken.’’

'We gaan niet als handhaver optreden’

Omroep Gelderland wil de getallen per adres gebruiken om werkelijk inzicht te krijgen in de aantallen boerderijdieren in de provincie. Eerder maakte de omroep een kaart met de aantallen waarvoor de boeren een vergunning hebben. De feitelijke situatie is vaak anders, zeggen ook de boeren zelf.

Daarnaast moeten de diergegevens duidelijk maken waar de meeste stikstof wordt uitgestoten.

,,Boeren zijn bang dat we als handhaver gaan optreden’’, sprak journalist Just Vervaart. ,,Maar dat is niet ons doel.’’ De omroep wil wel kijken of er structurele problemen zijn. Of er bijvoorbeeld door toezichthoudende instanties wel wordt gehandhaafd als dat nodig is.

Voor de minister is het duidelijk: ik kan dit niet tegenhouden

Na de zitting volgde niet direct uitspraak. Binnen twee weken laat de rechtbank weten of er inderdaad een streep moet door het besluit. Volgens het ministerie is er geen twijfel mogelijk: deze gegevens móeten vertrekt worden. De uitspraak van de Raad van State over de gegevens van boeren die (zonder hun schuld) geen stikstofvergunning hebben (de PAS-melders) zegt wat hen betreft genoeg. Ook daar oordeelde de hoogste bestuursrechter dat de adresgegevens openbaar moeten zijn.

Informatie is straks verouderd, zegt omroep

Het zal volgens het ministerie hoe dan ook nog wel even duren voor de dierlijsten online komen. En dat is een nieuw probleem voor de journalisten, die nu al tien maanden wachten op de gegevens. Zij kunnen straks alleen beschikken over verouderde getallen (de gevraagde data zijn van 2020). Journalist Vervaart kondigde daarom alvast een nieuw WOB-verzoek aan over de getallen van 2021.

Dat bracht de woordvoerder van het ministerie ertoe te zeggen dat de gegevens in de toekomst wellicht automatisch openbaar zullen worden gemaakt. ,,Dat is nu al zo voor de jaarlijkse Europese subsidies per boerderij. Als er veel verzoeken zijn, moeten we dit wellicht voor deze informatie ook overwegen. Anders zitten we ieder jaar in een dergelijke bezwaarprocedure.’’