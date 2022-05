Boeren vaker gewond door zwaardere koeien: ‘Ze kunnen onverwacht een kopstoot geven’

Openda zet Vitesse na meeslepend gevecht tegen AZ in zetel voor Europees ticket

ARNHEM - Vitesse ligt op koers voor Europees voetbal. De Arnhemse club won donderdagavond in een meeslepend gevecht de eerste finalewedstrijd van de play-offs van AZ. Matchwinnaar in GelreDome werd Loïs Openda. De Belg schoot in de slotfase prachtig raak voor de 2-1.

