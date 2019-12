Boeren voeren vanaf vrijdag opnieuw actie met versierde trekkers tijdens Serious Request

Mensink van Vrienden van ziekenhuis SKB: ‘Fusie terugdraai­en is zeker een optie’

20:30 WINTERSWIJK - ‘Let op, er is nog een weg terug’, waarschuwt Hendrik-Jan Mensink van Vrienden van ziekenhuis SKB. Donderdagavond deed hij een oproep in de raadsvergadering van Winterswijk om te kijken of de fusie tussen de ziekenhuizen in Doetinchem en Winterswijk kan worden teruggedraaid.