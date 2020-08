Boeren willen Kamerleden thuis opzoeken om voermaatregel van tafel te krijgen: ‘Intimiderend en bedreigend’

Vechtpar­tij bij Drutens cafetaria kan zaak van justitie worden, ‘molotov­cock­tail’ nog in onderzoek

12:01 DRUTEN - De hevige vechtpartij die in april van dit jaar plaatsvond in de buurt van cafetaria De Vlakkers in Druten-Zuid leidt mogelijk tot vervolging door justitie. Medewerkers van cafetaria De Vlakkers raakten in gevecht met Abdul Rahman Alyasin, een jongeman die in de buurt woont, en enkele van diens vrienden.