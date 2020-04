Boeren woedend over ‘voorgekookte’ stikstofmaatregelen, overleg met minister gestaakt

Het Landbouw Collectief, het verbond van 13 belangenbehartigers in de landbouw, heeft het gevoel dat alles in het stikstofbeleid is voorgekookt en dat ze geen enkele invloed op de maatregelen heeft. Het Landbouw Collectief schort het overleg met de minister dan ook op.

In een verklaring melden de boeren ‘zwaar teleurgesteld’ te zijn in het overleg met Schouten. ,,De kaarten in Den Haag lijken al in 2019 te zijn geschud. In niets lijkt het erop, dat de minister zich op belangrijke punten sterk wil maken voor de sector en tot reële oplossingen wil komen."

Corona

,,Zelfs in deze bijzondere periode van de coronacrisis, waarbij de stikstofconcentratie in de lucht sterk is gedaald en voedselvoorziening crucialer is dan ooit, wil het kabinet de agenda van 2019 doordrukken”, aldus het Landbouw Collectief.

De conclusie van het Landbouw Collectief uit dit alles is, dat de minister vasthoudt aan voor de sector onduidelijke afspraken met de coalitiepartijen en geen ruimte biedt voor inbreng vanuit de landbouw. ,,Zo komen we nooit tot praktisch haalbare en betaalbare maatregelen om stikstof te besparen en te borgen.”

Behalve over de nieuwe regels over veevoer, is het Collectief niet te spreken over de peperdure regeling die is aangekondigd voor opkoop van boerenbedrijven. Uit berekeningen zou blijken dat het effect op de Natura 2000 gebieden minimaal is.

Deur open