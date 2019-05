Boeren worden veel te veel tegengewerkt bij het uitoefenen van hun beroep

Emporium wil rokers ook zelf bekeuren naar het voorbeeld van Zwarte Cross

21:18 WIJCHEN - De kans is groot dat het Wijchense dancefestival Emporium in de toekomst zélf boetes gaat uitdelen aan mensen die in een concerttent roken. De organisatie volgt daarmee het voorbeeld van de Zwarte Cross in Lichtenvoorde, dat overtreders komende zomer een bekeuring van 70 euro geeft.