Boerenblokkades zijn een vorm van dwang: ‘Dat is een lichte vorm van chantage. En strafbaar’

Tachtig boeren verzamelden zich dinsdagochtend voor ‘actiedag twee’ bij distributiecentra op Park 15 in Oosterhout. Daar blokkeerden ze met trekkers opnieuw de in- en uitgangen van Lidl en Albert Heijn.



Dit ondanks het noodbevel dat burgemeester Patricia Hoytink-Roubos van gemeente Overbetuwe op maandagavond al had afgekondigd. Toen even later de ME erbij kwam, werden de blokkades snel beëindigd.