Boerenprotest in Stroe moet het doen zonder een druppel alcohol

Het boerenprotest dat aankomende woensdag in Stroe moet plaatsvinden is een vreedzame demonstratie, benadrukt Wim Brouwer van boerenorganisatie LTO Gelderse Vallei. Het gebruik van alcohol is om die reden verboden.

De organisaties verwachten dat er woensdag vele duizenden boeren en sympathiserende burgers naar Stroe zullen komen. Sommige deelnemende actiegroepen hebben aangekondigd met de trekker naar het kleine dorpje bij Barneveld te komen, maar de organisatie roept boeren op om niet over de snelweg te rijden. Ook staat in de mail dat de actievoerders op de wegen rond Stroe altijd voorrang moeten verlenen aan hulpdiensten en rouwstoeten.

Overleg met politie

Rijkswaterstaat waarschuwt weggebruikers dat ze dinsdag en woensdag de verkeersberichten goed in de gaten moeten houden. Of er sprake zal zijn omleidingen is nog niet duidelijk. „Daarvoor hebben we tot nu toe nog te weinig informatie”, laat een woordvoerder weten. Op dit moment houdt Rijkswaterstaat nog rekening met ‘alle mogelijke scenario’s’ en is de wegbeheerder in overleg met de politie.