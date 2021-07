Boerenvoorman Bart Kemp uit Ede: ‘Het ging echt over de inhoud’

Zoon (31) gaat ouders te lijf na ruzie over afstandsbe­die­ning en computer­spel: ‘Vader schreeuwde dat ik moest opflikke­ren’

18:05 WIJCHEN - Ruzie over de afstandsbediening, scheldpartijen over een computerspel; het komt in de beste huishoudens voor. Maar omdat de Wijchense zoon al 31 jaar oud is, en hij volgens justitie zijn ouders te lijf ging, draaide het niet uit op huisarrest. De verdachte zit sinds maart in het Arnhemse huis van bewaring.