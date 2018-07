Boete van 550 euro voor emmer water uit de sloot is absurd

Bezoekje aan terras fiks duurder dan vorig jaar

8:07 Opnieuw is Amsterdam is de duurste terrasstad van Nederland. De gemiddelde prijs voor een rondje drank in onze hoofdstad is zo'n 25,50 euro. Dat is maar liefst 3,5% hoger dan vorig jaar. Net als vorig jaar is Zwolle de goedkoopste stad om een drankje op een zonnig terras te pakken. Dat blijkt uit de jaarlijkse terrassentest van horeca-adviseur Van Spronsen.