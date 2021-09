Boks, hug, elleboog of hand? ‘Het zoenen was voor corona al op zijn retour, dat doet straks niemand meer’

In de laatste uitgave van De Dikke Ditz is een voetnoot opgenomen over begroetingen. ,,Omdat ik niet weet hoe het zal gaan, ik niet kan voorspellen wat normaal is’’, vertelt de van oorsprong Arnhemse Reinildis van Ditzhuyzen, schrijfster van wat geldt als hét etiquette-standaardwerk. Want schreven de ongeschreven regels altijd voor dat je een hand geeft als je iemand begroet, nu doet Van Dithuyzen het al tijden ook zelf niet meer. ,,En nog steeds niet en later misschien ook wel niet meer. Mensen doen daar ook niet moeilijk over en ik schrijf in mijn boek op hoe mensen zich gedragen, dus er is nu geen regel. Vóór corona was het heel beledigend als je geen hand gaf, maar nu is er geen algemene standaard meer.’’