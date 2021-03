Bom onder uitbreiding stallen: ‘Hele harde boodschap aan de melkveehouders’

Hoe de Nederland­se boer aan polderen ten onder gaat: ‘De boer denkt: ik kan het nooit goed doen’

24 februari WAGENINGEN - Er is geen land in Europa waar het landbouwbeleid zozeer wordt overgelaten aan de boeren zelf dan in Nederland. En dat brengt hen nu danig in de problemen. Het gevolg: al anderhalf jaar boerenprotest. Wagenings Hoogleraar Rogier Schulte hoopt visie te kunnen bieden voor de toekomst.