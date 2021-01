Bom ontploft in Deventer: ruiten van 20 woningen exploderen door drukgolf

De ravage op de Havezatelaan in Deventer is enorm. Eén enkele explosie heeft de ruiten van 20 huizen eruit geslagen, verschillende garagedeuren compleet verwrongen opengeslagen en lantaarnpalen ontzet. ,,Dit nemen we heel hoog op", zegt politieman Joost Holterman. ,,Het is een wonder dat er niemand gewond is geraakt.” Er is een verdachte aangehouden.

Het explosief werd even voor twee uur tot ontploffing gebracht midden op de ventweg naast de Havezatelaan. Buurtbewoners die al lagen te slapen lagen ineens in een bed vol glas. Kozijnen zijn ontzet, ramen aan voor- achterzijde van de vrijstaande woningen aan de ene zijde van de straat liggen eruit.

Glasscherven

Bij de flats staan verschillende mensen buiten. ,,We waren net 20 minuten thuis", zeggen Patrick Vaarkamp en zijn vriendin Lieneke Boone. Hij blikt omhoog. ,,Mijn grote raam is het enkele glas eruit geslagen. De laag erachter zit er dus nog. Maar bij onze slaapkamer kwam het glas zo naar binnen. Gelukkig waren we daar nog niet.”

Het was een waanzinnig zware klap, hoorde ook Frank de Lange. ,,Ze zijn wel vaker met zwaar vuurwerk bezig. Maar hierbij dacht ik echt: als dat maar goed gaat.” En dat ging het dus niet. Hij alarmeerde zijn buurman Yorik de Ridder. Die staart naar zijn gesneuvelde ramen. ,,Ik was bij vrienden in Apeldoorn. Ik heb mijn moeder gebeld, want ik had een borrel op. Ze is me komen halen. Maar nu kan ik wel weer een borreltje gebruiken.”

Volledig scherm De gesprongen ramen werden na de explosie dichtgetimmerd in Deventer. © Rens Hulman / News United

Verdachte gearresteerd op basis van getuigen

,,Zwaar illegaal en of zelf gefabriceerd”, denkt politieman Holterman. Hij verzamelt met zijn collega's bewijsmateriaal terwijl de glaszetter ramen provisorisch dicht. Niemand hoeft zijn huis te verlaten. Als de boel maar dicht is, kunnen ze morgen verder kijken. ,,De verdachte hebben we aangehouden hier in de buurt. Dat hebben we gedaan op basis van wat getuigen ons vertelden. We moeten nu natuurlijk verder kijken. Meer kan ik er nog niet over zeggen.”

Hans Bootsveld is aan de overzijde van de flats net klaar met het dichttimmeren van bijna alle ramen van zijn buren in de twee-onder-een-kap. ,,Ik heb een schildersbedrijfje, ik had gelukkig wat materiaal. Zij is hoogzwanger en ze hebben al een kleintje. Het is toch ongelooflijk, alles zat onder glas, ook in hun slaapkamer.” Hij zucht. ,,Alles ligt nog onder glas, ook in de tuin. De kozijnen zijn ontzet. Het is zo'n ontzettende klap geweest, dat is niet voor te stellen. Morgen kijken we verder.”

Autoschade

Gek genoeg is er nauwelijks een auto beschadigd. En dat terwijl die nog veel dichter op de bom stonden dan de flats en huizen in het ruim opgezette deel van de weg van Deventer naar Diepenveen. ,,De ruiten van auto's kunnen een dergelijke drukgolf beter aan. Zijn ook kleiner", verklaart de politie. ,,Dat is in dit geval dus een geluk.”

Bekijk hier onze meest bekeken video's van dit moment.